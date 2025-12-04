Путин предлагает Индии сбросить западные оковы

Владимир Путин в сопровождении представительной делегации отправился в Индию по приглашению Нью-Дели и лично Нарендры Моди. В поездке главу российского государства будет сопровождать ударное звено министров (обороны, финансов, экономического развития, здравоохранения, транспорта), усиленное главой МВД вместе с коллегой из Минсельхоза и руководителем Центробанка. Из опубликованной программы визита известно, что в первый день планируется встреча Владимира Путина с Нарендрой Моди в закрытом формате, а также с президентом страны Драупади Мурму.

Команда министров и глав ведомств тоже летит не на прогулку. За два дня полномочные представители подпишут десять межправительственных и более 15 коммерческих соглашений. Среди документов ожидаются крупные военные контракты, договоры в сфере здравоохранения и фармацевтики, а также согласование регуляторных норм трудовой миграции.

Индия и Китай. Отдельным пунктом предельно насыщенной программы будет обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики. Речь пойдет о поставках российских углеводородов в целом и проекте "Сахалин-1" в частности. Не умаляя важности других направлений, подчеркнем, что именно переговоры по энергетике во многом определят и вектор межгосударственных отношений в ближайшем будущем, и формирование действительно многополярного мира, о чем так давно говорят с трибун БРИКС и других организаций, где плотно сотрудничают Россия

Путь к новой реальности проходит через Сахалин

Богатейшие залежи углеводородов на северо-восточной оконечности острова были открыты почти полвека назад, но из-за сложностей в разработке эту кубышку оставили до лучших научно-технических времен. Они наступили в середине 90-х годов прошлого века, когда Россия распахнула двери для совместных международных проектов, что было обусловлено тотальным дефицитом по части технологий и узкопрофильного оборудования. Перспективы поучаствовать в добыче 2,5 миллиарда баррелей нефти марки Sokol и полутриллиона кубометров природного газа привлекли в проект американскую ExxonMobil , японский консорциум SODECO, а также крупнейшую индийскую государственную (это важно) компанию ONGC. С российской стороны в проекте участвовали дочерние компании ПАО " Роснефть ". У американцев и японцев в проекте было по 30 процентов, у индийской и российской сторон — по 20.

Наши ненаглядные американские друзья сразу выставили предельно жесткие условия — в частности, в обмен на финансовое сопровождение процесса добычи потребовали подписание соглашения о разделе продукции (СРП). По его условиям большая часть прибыли от продажи нефти оседала в иностранных карманах. Справедливости ради нужно уточнить, что правовой механизм СРП в истории российской энергетики применялся всего трижды: помимо "Сахалина-1" и " Сахалина-2 ", где присутствуют иностранные участники, он был также распространен и на добычу нефти на Харьягинском месторождении в районе Нарьян-Мара , где работает российский оператор. В данном случае федеральный центр подписал соглашение с властями региона, оговорив специальные финансовые квоты, призванные увеличить поступления в местный бюджет.

Американцы выжимали из первого "Сахалина" максимальные прибыли, постоянно требуя при этом снижения налога на прибыль с 35 до 20 процентов, более того, с "обратным" погашением разницы за годы деятельности. Россия встречно подала в суд на дочернюю Exxon Neftegas, требуя вернуть деньги за необоснованное обогащение, полученное в результате манипуляций с перетоками нефти. Господа из материнской Exxon громко возмущались и обещали всех растерзать, но достаточно быстро "включили заднюю" и тихо урегулировали все претензии во внесудебном порядке, переведя российской стороне внушительную компенсацию.

А где же тут Индия?

Она выходит на главные роли в 2022-м. Через месяц после начала СВО американский консорциум заявляет о полной остановке финансирования проекта и продаже своих активов. Москва ситуацию не педалирует, по своему обыкновению предлагая решить все миром, однако США под руководством Джо Байдена пошли на показательное обострение, попутно раздав всем союзникам и партнерам России кучу прямых угроз. В ответ осенью того же года Владимир Путин подписывает указ № 723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Участникам проекта давался месяц на подачу заявки для сохранения своей доли либо на ее продажу строго российскому юрлицу. Японцы из SODECO сразу же заявили, что остаются, так как без сахалинской нефти их экономике грозит принудительное сэппуку, а вот американцы демонстративно хлопнули дверью. Вместе с ними, опасаясь серьезных экономических последствий, вышла и ONGC. Опять же, нужно уточнить, что на тот момент индийская компания не поставляла ни оборудование, ни расходные материалы, обеспечивая только 20-процентное финансирование операционной деятельности.

Все изменилось после встречи российского и американского президентов в Анкоридже.

Владимир Путин внес изменения в упомянутый выше указ. Согласно поправкам, иностранным компаниям разрешалось вернуться в сахалинский проект, но с рядом ключевых условий. Желающие вновь работать в России компании должны были добиться снятия профильных санкций, перечислить денежные средства в размере согласованной доли, а также принять на себя четкие обязательства по поставкам оборудования, запчастей к нему и проведению ремонтных и регламентных работ, гарантирующих бесперебойную работу всего технопарка.

Соединенные Штаты по отношению к России ведут привычную двуличную политику, желая, с одной стороны, вернуться в российские добычные проекты, а с другой — нагло выжимая наши нефтяные компании с рынков ЕС . Именно потому переговоры Путина и Моди имеют глобальную подоплеку. Москва предлагает Нью-Дели в лице ее государственной нефтегазовой компании раз и навсегда выйти из-под американского зонтика, став по-настоящему независимым игроком.