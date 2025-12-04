https://ria.ru/20251204/indija-2059690743.html
В India Today рассказали, почему интервью с Путиным продлилось больше часа
В India Today рассказали, почему интервью с Путиным продлилось больше часа
Вице-президент телеканала India Today Калли Пури рассказала, что интервью индийских журналистов с президентом РФ Владимиром Путиным продлилось 100 минут вместо... РИА Новости, 04.12.2025
Пури: интервью India Today с Путиным продлилось 100 минут из-за его интереса
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-президент телеканала India Today Калли Пури рассказала, что интервью индийских журналистов с президентом РФ Владимиром Путиным продлилось 100 минут вместо изначально заявленного часа, поскольку ему нравились вопросы и беседа.
"Очень четко обозначила (команда президента РФ
Владимира Путина - ред.), что у нас будет 60 минут. Но из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, был так очарован и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут", - заявила Пури в эфире телеканала.
По ее словам, президент в ходе интервью был дружелюбен, а после окончания съемок открыто поучаствовал в неформальной беседе. Журналисты телеканала также отметили хорошее чувство юмора российского лидера.
По словам журналистки, бравшей интервью у президента, это было "интервью мечты".