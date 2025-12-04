В India Today рассказали, почему интервью с Путиным продлилось больше часа

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-президент телеканала India Today Калли Пури рассказала, что интервью индийских журналистов с президентом РФ Владимиром Путиным продлилось 100 минут вместо изначально заявленного часа, поскольку ему нравились вопросы и беседа.

Путин ранее дал интервью журналистам телеканала India Today в Москве

"Очень четко обозначила (команда президента РФ Владимира Путина - ред.), что у нас будет 60 минут. Но из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, был так очарован и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут", - заявила Пури в эфире телеканала.

По ее словам, президент в ходе интервью был дружелюбен, а после окончания съемок открыто поучаствовал в неформальной беседе. Журналисты телеканала также отметили хорошее чувство юмора российского лидера.