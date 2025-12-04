https://ria.ru/20251204/imuschestvo-2059727689.html
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок - РИА Новости, 04.12.2025
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок
Суд изъял у экс-замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева участок с домом в Подмосковье стоимостью 30... РИА Новости, 04.12.2025
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля Гуляева изъяли имущество на 30 млн руб