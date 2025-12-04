Рейтинг@Mail.ru
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок
04.12.2025
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок
Суд изъял у экс-замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева участок с домом в Подмосковье стоимостью 30... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, москва, московская область (подмосковье), истринский район
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Истринский район
У экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля изъяли участок

Денис Гуляев
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд изъял у экс-замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева участок с домом в Подмосковье стоимостью 30 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, прокуратура Москвы подала в суд иск о конфискации имущества Гуляева, которое он приобрел на неподтвержденные доходы. В 2012 году он купил земельный участок с домом в Истринском районе за 30 миллионов рублей, хотя его официальный доход этого не позволял. Имущество было оформлено на родственника супруги и не декларировалось.
"Решением Никулинского районного суда города Москвы требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.
