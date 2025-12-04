https://ria.ru/20251204/import-2059722436.html
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента
Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам ноября 2025 года вырос на 83% в годовом выражении и составил 59,8 тысячи единиц, говорится РИА Новости, 04.12.2025
