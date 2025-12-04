Рейтинг@Mail.ru
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 04.12.2025 (обновлено: 11:26 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/import-2059722436.html
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента - РИА Новости, 04.12.2025
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента
Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам ноября 2025 года вырос на 83% в годовом выражении и составил 59,8 тысячи единиц, говорится РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:25:00+03:00
2025-12-04T11:26:00+03:00
авто
россия
япония
южная корея
автостат
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052027657_0:385:2955:2047_1920x0_80_0_0_8be32515b00249af9526e43c9fa7f7db.jpg
https://ria.ru/20251125/avto-2057473157.html
россия
япония
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052027657_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_41154ed7376960db4e779d194602a066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, япония, южная корея, автостат, toyota corolla
Авто, Россия, Япония, Южная Корея, Автостат, Toyota Corolla
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента

«Автостат»: импорт машин с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает автомобиль
Покупатель осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Покупатель осматривает автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам ноября 2025 года вырос на 83% в годовом выражении и составил 59,8 тысячи единиц, говорится в материалах агентства "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей… ноябрь 2025 года… автомобили с пробегом: 59,8 тысячи штук; +83% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в презентации агентства.
Там уточняется, что самой популярной маркой, вводимой в Россию в ноябре из-за границы, была японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla.
Лидером среди стран, из которых в Россию в ноябре ввозились машины, стала Япония: на ее долю пришлось 34,2% импорта. Второе место заняла Южная Корея (24,8%), а третье - Китай (18,3%).
По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
Липецкие медики получили ключи от 42-х новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Минпромторге рассказали о прогнозе продаж новых авто в 2025 году
25 ноября, 17:17
 
АвтоРоссияЯпонияЮжная КореяАвтостатToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала