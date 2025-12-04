https://ria.ru/20251204/ii-2059914583.html
В России ИИ заменяет психолога и учителя по иностранному языку для зумеров
Искусственный интеллект (ИИ) заменяет каждому четвертому зумеру от 18 до 24 лет в России услуги психолога и врача, а также уроки по иностранному языку, выяснили РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) заменяет каждому четвертому зумеру от 18 до 24 лет в России услуги психолога и врача, а также уроки по иностранному языку, выяснили для РИА Новости аналитики "МТС Линк".
"Молодая аудитория 18–24 лет чаще, чем остальные, открывает для себя и другие возможности ИИ: 29% таких респондентов пользуются ИИ-расшифровкой и саммаризацией сообщений и звонков, больше четверти прибегает к нейросетям для получения медицинских и психологических консультаций, столько же - для изучения иностранных языков", - говорится в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян по всей стране.
В целом, в повседневной жизни почти половина пользователей нейросетей используют их для анализа данных и генерации текстов. Тогда как более трети применяют ИИ в творчестве и развлечениях: создают музыку, видео, изображения и другой контент.
Если же говорить про частоту применения ИИ в обычной жизни, то 46% используют его несколько раз в неделю или чаще. Тогда как 29% вообще не обращаются к таким технологиям вне работы.
Отмечается, что каждый пятый респондент из тех, кто использует ИИ в работе, делает это по инициативе компании, а остальные внедряют нейросети в рабочие процессы самостоятельно.
Так, чаще всего с подачи руководства ИИ используют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
- 31%, а по своему усмотрению - в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах - 36%.