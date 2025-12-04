Отечественный ИИ поможет избежать очередей на заправках

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отечественный искусственный интеллект (ИИ) поможет избежать очередей на автомобильных заправках в городах России: сейчас нейросеть проходит тестовую эксплуатацию, а полноценное внедрение продукта запланировано в 2026 году, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab.

В компании пояснили, что ИИ обрабатывает видеопоток с камер, установленных на АЗС, и анализирует транспортную ситуацию. В случае скопления автомобилей – информирует о ситуации управляющего заправки, который должен предпринять необходимые действия. Например, отрегулировать поток, чтобы машины не мешали друг другу, направлять водителей к освободившимся колонкам и так далее.