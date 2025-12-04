Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР назвал Молдавию транзитной страной для контрабанды оружия - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 04.12.2025 (обновлено: 11:40 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/ignatev-2059724134.html
Глава МИД ПМР назвал Молдавию транзитной страной для контрабанды оружия
Глава МИД ПМР назвал Молдавию транзитной страной для контрабанды оружия - РИА Новости, 04.12.2025
Глава МИД ПМР назвал Молдавию транзитной страной для контрабанды оружия
Молдавия выступает транзитной страной для контрабанды оружия и наркотиков, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:33:00+03:00
2025-12-04T11:40:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
украина
виталий игнатьев
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149454/38/1494543872_0:0:1581:889_1920x0_80_0_0_258fa87488f046898003a829cd8f007d.jpg
https://ria.ru/20251121/pridnestrove-2056488269.html
https://ria.ru/20251201/vybory-2059001773.html
молдавия
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149454/38/1494543872_158:0:1571:1060_1920x0_80_0_0_eba8b8b83826e41362fe34cb91694e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, украина, виталий игнатьев, генеральная прокуратура рф
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Виталий Игнатьев, Генеральная прокуратура РФ
Глава МИД ПМР назвал Молдавию транзитной страной для контрабанды оружия

Игнатьев: Молдавия выступает транзитной страной для контрабанды оружия

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Молдавия выступает транзитной страной для контрабанды оружия и наркотиков, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Молдова является транзитной страной для контрабанды оружия. Вы знаете, что была обнаружена большая партия оружия, которая через территорию Молдовы проникла в Европейский союз, и наркотиков, наркосодержащих веществ, включая синтетические наркотики, которые являются очень опасным химическим препаратом. Собственно говоря, объемы этого наркотрафика тоже удручают, и они очень большие", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
21 ноября, 05:37
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были переносные зенитные ракетные комплексы. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
МВД Молдавии ранее сообщило, что в ходе проведенной в ноябре транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше и Венгрии. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины, из Польши и Канады.
По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на тысячу человек в год.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ЦИК ПМР назвал причину низкой явки на выборах в республике
1 декабря, 17:55
 
В миреМолдавияРумынияУкраинаВиталий ИгнатьевГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала