Европа движется по пути холодной войны, заявил Грушко
Европа движется по пути холодной войны, заявил Грушко - РИА Новости, 04.12.2025
Европа движется по пути холодной войны, заявил Грушко
Страны Европы движутся по пути холодной войны, сочетая военное планирование с агрессивной политикой в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
