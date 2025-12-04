Рейтинг@Mail.ru
Европа движется по пути холодной войны, заявил Грушко - РИА Новости, 04.12.2025
20:33 04.12.2025
Европа движется по пути холодной войны, заявил Грушко
Страны Европы движутся по пути холодной войны, сочетая военное планирование с агрессивной политикой в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
европа
россия
александр грушко
европа
россия
в мире, европа, россия, александр грушко
В мире, Европа, Россия, Александр Грушко
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Страны Европы движутся по пути холодной войны, сочетая военное планирование с агрессивной политикой в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Европа движется по пути холодной войны, когда агрессивное военное планирование сочетается с агрессивной политикой и очень трудно предположить, какого калибра должны быть люди на Западе, которые смогут принять политические решения для того, чтобы остановить это колесо и покатить его вспять", - сказал Грушко журналистам.
В миреЕвропаРоссияАлександр Грушко
 
 
