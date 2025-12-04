Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025
19:33 04.12.2025
Грушко спросил, почему ОБСЕ игнорирует ликвидацию русского языка на Украине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко поинтересовался, почему руководители гуманитарных институтов ОБСЕ игнорируют бесчинства киевского режима по истреблению... РИА Новости, 04.12.2025
Грушко спросил, почему ОБСЕ игнорирует ликвидацию русского языка на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Грушко
Александр Грушко. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко поинтересовался, почему руководители гуманитарных институтов ОБСЕ игнорируют бесчинства киевского режима по истреблению русского языка на Украине.
"Почему хранят молчание руководители гум-институтов ОБСЕ, взирая на бесчинства киевского режима, который с 2014 года целенаправленно на законодательном уровне истребляет русский язык и культуру, определяя русских как некоренной народ, запрещает каноническую украинскую православную церковь, охотится за русскими журналистами?" - сказал Грушко на заседании совета министров ОБСЕ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МИД осудил исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих защите
В мире Россия Украина Александр Грушко ОБСЕ
 
 
