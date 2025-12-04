Рейтинг@Mail.ru
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции - РИА Новости, 04.12.2025
13:52 04.12.2025
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции - РИА Новости, 04.12.2025
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции
Греческие фермеры, требующие возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец, РИА Новости, 04.12.2025
в мире, афины, салоники, мальме , греция
В мире, Афины, Салоники, Мальме , Греция
Протестующие фермеры перекрыли трассы по всей Греции

Skai: в Греции протестующие фермеры на 4 тысячах тракторах перекрыли трассы

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Греческие фермеры, требующие возобновить сельскохозяйственные субсидии, отмененные после коррупционного скандала, и компенсировать убытки от эпидемии оспы овец, перекрыли тракторами крупные автомагистрали в нескольких местах, блокаду держат более 4 тысяч машин, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.
"Блокада фермеров усиливается почти по всей стране, более 4 тысяч тракторов стоят на дорогах в Лариссе, Трикале и Кардице, а акции протеста, как ожидается, усилятся в ближайшие дни", - говорится в сообщении канала.
По информации Скай, уже несколько дней перекрыта автомагистраль АфиныСалоники в районе города Никея, а также несколько других трасс по всей стране. По крайней мере 2 тысячи тракторов блокируют развязку европейской трассы E65, которая соединяет шведский город Мальме и Ханью на Крите. Отмечается, что фермеры планируют продлить блокаду минимум до воскресенья и до этого не намерены вступать в переговоры с правительством.
В следующий понедельник, 8 декабря, также ожидается блокада порта в городе Волосе – одного из крупнейших в Греции. С суши подходы к нему перекроют фермеры, а с моря – рыбаки, сообщает телеканал.
В воскресенье телеканал Скай передавал, что греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами автомагистраль Патры - Афины - Салоники - Эвзони на развязке у города Никеи. Скай со ссылкой на данные греческой полиции также сообщал, что правоохранители задержали трех человек в ходе блокады трассы. Причинами протеста стали задержка выплат субсидий, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.
Протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр Лондона - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Лондоне протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр
26 ноября, 21:26
 
В миреАфиныСалоникиМальмеГреция
 
 
