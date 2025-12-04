https://ria.ru/20251204/gref-2059862769.html
Греф похвалил RT за огромный опыт работы за рубежом
Глава Сбербанка Герман Греф похвалил RT за блестящую команду и огромный опыт работы. Об этом он сказал в преддверии открытия канала RT в Индии. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф похвалил RT за блестящую команду и огромный опыт работы. Об этом он сказал в преддверии открытия канала RT в Индии.
"У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда. Вы можете создать очень хороший бизнес для всех нас, потому что без этих СМИ, профессионалов в этой области, мы не можем быть эффективными. Мы нуждаемся в вас, вы нужны нам здесь, в Индии", - сказал он RT.
