Греф похвалил RT за огромный опыт работы за рубежом
18:28 04.12.2025
Греф похвалил RT за огромный опыт работы за рубежом
Греф похвалил RT за огромный опыт работы за рубежом
Греф похвалил RT за огромный опыт работы за рубежом

Греф похвалил RT за блестящую команду и огромный опыт работы

Герман Греф
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф похвалил RT за блестящую команду и огромный опыт работы. Об этом он сказал в преддверии открытия канала RT в Индии.
"У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда. Вы можете создать очень хороший бизнес для всех нас, потому что без этих СМИ, профессионалов в этой области, мы не можем быть эффективными. Мы нуждаемся в вас, вы нужны нам здесь, в Индии", - сказал он RT.
Телеканал RT India начнет вещание из студийного комплекса в Нью-Дели 5 декабря.
