Россияне смогут использовать цифровой паспорт в приложении "Госуслуг"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Клиенты в России смогут в ряде случаев предъявлять цифровой паспорт в мобильном приложении "Госуслуги" при обслуживании в банках и страховых компаниях, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Такая возможность предусмотрена утвержденными правилами применения этого мобильного приложения.

Согласно постановлению кабмина, с конца декабря россияне вправе будут предъявлять паспорт в электронной форме через "Госуслуги" для обслуживания в организациях финансового рынка.

Вместе с тем, использование такого цифрового документа в отделении банка станет возможно лишь при условии, что гражданин ранее уже был идентифицирован финансовой организацией в установленном порядке. Этот порядок определен законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".