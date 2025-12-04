https://ria.ru/20251204/gosuslugi-2059668481.html
Россияне смогут использовать цифровой паспорт в приложении "Госуслуг"
Россияне смогут использовать цифровой паспорт в приложении "Госуслуг"
2025-12-04T03:51:00+03:00
2025-12-04T03:51:00+03:00
2025-12-04T03:52:00+03:00
общество
россия
россия
общество, россия
Россияне смогут использовать цифровой паспорт в приложении "Госуслуг"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Клиенты в России смогут в ряде случаев предъявлять цифровой паспорт в мобильном приложении "Госуслуги" при обслуживании в банках и страховых компаниях, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Такая возможность предусмотрена утвержденными правилами применения этого мобильного приложения.
Согласно постановлению кабмина, с конца декабря россияне вправе будут предъявлять паспорт в электронной форме через "Госуслуги" для обслуживания в организациях финансового рынка.
Вместе с тем, использование такого цифрового документа в отделении банка станет возможно лишь при условии, что гражданин ранее уже был идентифицирован финансовой организацией в установленном порядке. Этот порядок определен законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Исключением будут те случаи, когда показать бумажный оригинал паспорта для обслуживания в организациях финрынка требуют нормы закона и нормативные акты Центрального банка России
.