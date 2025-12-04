Год Чайковского в Удмуртии завершился I детско-юношеским конкурсом

УФА, 4 дек – РИА Новости. Первым Международным детско-юношеским конкурсом с участием музыкантов из семи стран завершился Год великого композитора Петра Чайковского на его исторической родине в удмуртском Воткинске, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"В Удмуртской Республике подвели итоги первого Международного детско-юношеского конкурса "На родине П. И. Чайковского". Масштабное событие стало заключительным аккордом в программе мероприятий, посвящённых 185-летию со дня рождения великого композитора. С 30 ноября по 3 декабря Воткинск – родина Чайковского – принимал юных музыкантов из семи стран. Конкурс направлен на популяризацию академической музыки и наследия русского композитора, укрепление международного культурного сотрудничества и выявление талантливых музыкантов. Важнейшая задача мероприятия – поддержка одарённой молодежи, что соответствует цели нацпроекта "Семья", который реализуется в стране по решению президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Всего на конкурс поступило 210 заявок, а в очный этап прошли 64 участника из России, Китая, Вьетнама, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

"В год 185-летия Петра Ильича Чайковского мы решили взять на себя эту амбициозную задачу – провести конкурс международного уровня. Инициатива его проведения принадлежит главе Удмуртии Александру Владимировичу Бречалову. Подобных музыкальных конкурсов очень много проводится по стране. Но вот на исторической родине Чайковского – один такой. А для любого музыканта возможность прикоснуться к истокам творчества гения – бесценно. Каждый из ребят увезет что-то с собой, и это не только награды. Это бесценный опыт, впечатления и вдохновение на новые свершения. Мы хотим, чтобы у ребят остались самые теплые воспоминания об Удмуртии, чтобы они с удовольствием рассказывали о нашем конкурсе и республике своим друзьям, захотели вернуться к нам снова", - приводятся слова председателя правительства региона Натальи Тойкиной.

Вице-премьер региона также подчеркнула, что конкурс стал доступен для широкого круга юных талантов из разных стран – все расходы на проживание, питание, трансфер и культурную программу взяли на себя организаторы.

В пресс-службе рассказали, что в течение двух дней, 30 ноября и 1 декабря, конкурсанты демонстрировали свое мастерство в номинациях "фортепиано", "струнные инструменты", "деревянные духовые инструменты" и "медные духовые инструменты". А 2 декабря для финалистов конкурса были организованы репетиции с Государственным симфоническим оркестром Удмуртской Республики под руководством Николая Роготнева. Ребята, не вошедшие в финальный этап, приняли участие в образовательной программе конкурса, включающей мастер-классы членов жюри – ведущих педагогов российских музыкальных вузов и наставников благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой. Жюри возглавил лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, преподаватель Московской государственной консерватории, пианист Филипп Копачевский.

"Уровень конкурса беспрецедентно высок, многие молодые исполнители уже состоявшиеся музыканты. Они играют со своим видением, со своими музыкальными идеями, которые они воплощают. И у нас есть возможность послушать как совсем молодых - в группах 10-12 лет, так и взрослых музыкантов – 19-22 года, играющих на разнообразных инструментах. Чувствуется, что культура на подъеме, и я получаю огромное удовольствие от прослушиваний", – цитирует пресс-служба Копачевского.

В перерывах между прослушиваниями и репетициями участники и их сопровождающие посетили мультисенсорный музей для детей "Щелкунчик" при Музее-усадьбе П.И. Чайковского, а также мемориальный дом, в котором провел свои первые годы будущий всемирно известный композитор. "Посетили Музей-усадьбу П.И. Чайковского, познакомились с бытом композитора, побывали там, где он рос и творил. Я наблюдал за молодыми музыкантами, как они вдохновлялись, поэтому я считаю, что это правильная идея – проведение этого конкурса на родине гения. Желаю конкурсу долгих лет, чтобы молодежь, участвуя в этих конкурсах, росла и впоследствии могла принести большую пользу своему государству", – привела пресс-служба слова преподавателя участника конкурса из Казахстана Жаната Ерманова.

Своими эмоциями поделилась и юная участница из Китая. "Для меня большая честь приехать в Воткинск – на родину Петра Ильича Чайковского. Благодарю организаторов за эту блестящую сцену. Это мое первое участие в международном конкурсе за границей, и этот опыт станет самым ценным в моей жизни", – цитирует пресс-служба участницу Бай Синьжуй.

По данным пресс-службы, 3 декабря на сцене Дворца культуры "Юбилейный" состоялся гала-концерт – третий этап конкурса среди обладателей первых мест во всех номинациях по итогам конкурсных прослушиваний. Зрители, среди которых были воспитанники детских школ искусств и студенты средних профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры, смогли насладиться высоким уровнем исполнительского мастерства и вдохновиться примером юных дарований. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована онлайн-трансляция на телеканале "Моя Удмуртия".

"Выступление финалистов вместе с Государственным симфоническим оркестром региона под руководством Николая Роготнева стало ярким событием гала-концерта. Здесь же, на главной сценической площадке Воткинска, наградили победителей и призеров конкурса, а члены жюри вручали специальные призы. Так, вице-президент благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой Александр Петросян объявил о присуждении 5 участникам стипендий фонда. А обладателем специального приза от партнера конкурса, генерального продюсера Табриза Шахиди и амбассадора проекта "Русская фортепианная школа" Филиппа Копачевского стал Юрий Просвирнин (Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных). Он получил уникальную возможность выступить на сцене Большого зала Московской государственной консерватории в рамках будущих концертных сезонов проекта", - следует из релиза.

Отмечается, что самым волнующим моментом стало объявление обладателей гран-при. Жюри приняло решение присудить высшую награду сразу двум участникам. Александр Дегасюк из Московской средней специальной школы имени Гнесиных и Анастасия Городнина из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского разделили главный приз – по полмиллиона рублей каждый. Этот момент стал ярким финалом не только конкурса, но и всего юбилейного года, посвященного 185-летию со дня рождения великого Петра Ильича Чайковского.

"Я не ожидал получить гран-при. Это огромная радость и честь для меня. Безмерно благодарен организаторам, моим родным и близким, всем, кто поддерживал меня и верил в мои силы", – поделился своими эмоциями Александр Дегасюк.