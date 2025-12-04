https://ria.ru/20251204/glava-2059687793.html
Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол
Глава якутского села Черкех умер на глазах у жителей во время игры в волейбол, СК начал проверку, смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T08:51:00+03:00
2025-12-04T08:51:00+03:00
2025-12-04T08:51:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
