Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол
04.12.2025
Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол
Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол - РИА Новости, 04.12.2025
Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол
Глава якутского села Черкех умер на глазах у жителей во время игры в волейбол, СК начал проверку, смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
Новости
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава якутского села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол

РИА Новости: глава села Черкех умер на глазах у жителей во время игры в волейбол

ЯКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Глава якутского села Черкех умер на глазах у жителей во время игры в волейбол, СК начал проверку, смерть не носит криминальный характер, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что 57-летний глава села Черкех Таттинского района Якутии Андрей Семенов внезапно потерял сознание во время игры в волейбол. Скорая помощь по прибытии констатировала смерть мужчины.
В СК подтвердили достоверность информации.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Смерть мужчины носит некриминальный характер", - рассказали в пресс-службе.
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мужчина неожиданно умер во время популярной процедуры
30 ноября, 11:50
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
