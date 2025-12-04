В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Решение Роскомнадзора об ограничении работы FaceTime абсолютно оправданы, так как в приоритете именно защита граждан РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Роскомнадзор вводит ограничения в отношении встроенного сервиса видеосвязи от Apple – FaceTime, который используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ , заявили РИА Новости в четверг в ведомстве.

"Сегодня приоритет один — защитить наших граждан. И в этом смысле решения Роскомнадзора абсолютно оправданы", - сказал он.

Депутат добавил, что решение Роскомнадзора ограничить работу FaceTime — это ещё один сигнал о том, что цифровая среда перестала быть чем-то нейтральным и безопасным по умолчанию.

"Сегодня иностранные мессенджеры, игровые платформы, сервисы связи — всё это используется не только для общения или развлечений, но, к сожалению, и для самых тяжёлых преступлений. Когда правоохранительные органы фиксируют, что через FaceTime ведётся координация террористических действий, вербовка исполнителей, попытки обмана граждан, — государство просто не имеет морального права закрывать на это глаза", - добавил депутат.

Депутат отметил, что речь не идёт о желании "ограничить всем привычные технологии" или "запретить что-то ради запрета".

"Речь идёт о прямой угрозе жизни и безопасности людей. За последние годы мошенники и террористические структуры всё активнее уходят в закрытые, встроенные сервисы — такие, как FaceTime или звонки через приложения, которые казались безобидными", - подчеркнул парламентарий.

По словам Немкина , регулятор действует не точечно, а комплексно.

Он добавил, многие крупные международные компании продолжают игнорировать требования законодательства РФ, поэтому у государства остаётся только один механизм — вводить ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи.

"Да, пользователи сталкиваются со сбоями, и это вызывает раздражение — я это прекрасно понимаю. Но нужно честно признать: любой комфортной цифровой среде всегда предшествует огромная работа по её защите. И если мы хотим, чтобы в России было безопасно жить и работать, чтобы мошенники не выманивали миллиарды через скрытые звонки, а террористические группы не использовали популярные приложения для координации, значит, государство должно действовать жёстко и последовательно. Другого пути просто не существует", - считает депутат.