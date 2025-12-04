Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime - РИА Новости, 04.12.2025
13:06 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/gd-2059751153.html
В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime
В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime - РИА Новости, 04.12.2025
В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime
Решение Роскомнадзора об ограничении работы FaceTime абсолютно оправданы, так как в приоритете именно защита граждан РФ, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:06:00+03:00
2025-12-04T13:06:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
https://ria.ru/20251201/gosduma-2058922230.html
https://ria.ru/20251126/blokirovka-2057848841.html
россия
россия, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия
Россия, Антон Немкин (депутат), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме оценили решение об ограничении работы FaceTime

Немкин назвал решение об ограничении FaceTime оправданным

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Решение Роскомнадзора об ограничении работы FaceTime абсолютно оправданы, так как в приоритете именно защита граждан РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Роскомнадзор вводит ограничения в отношении встроенного сервиса видеосвязи от Apple – FaceTime, который используется для организации и проведения террористических действий на территории РФ, заявили РИА Новости в четверг в ведомстве.
"Сегодня приоритет один — защитить наших граждан. И в этом смысле решения Роскомнадзора абсолютно оправданы", - сказал он.
Депутат добавил, что решение Роскомнадзора ограничить работу FaceTime — это ещё один сигнал о том, что цифровая среда перестала быть чем-то нейтральным и безопасным по умолчанию.
"Сегодня иностранные мессенджеры, игровые платформы, сервисы связи — всё это используется не только для общения или развлечений, но, к сожалению, и для самых тяжёлых преступлений. Когда правоохранительные органы фиксируют, что через FaceTime ведётся координация террористических действий, вербовка исполнителей, попытки обмана граждан, — государство просто не имеет морального права закрывать на это глаза", - добавил депутат.
Депутат отметил, что речь не идёт о желании "ограничить всем привычные технологии" или "запретить что-то ради запрета".
"Речь идёт о прямой угрозе жизни и безопасности людей. За последние годы мошенники и террористические структуры всё активнее уходят в закрытые, встроенные сервисы — такие, как FaceTime или звонки через приложения, которые казались безобидными", - подчеркнул парламентарий.
По словам Немкина, регулятор действует не точечно, а комплексно.
Он добавил, многие крупные международные компании продолжают игнорировать требования законодательства РФ, поэтому у государства остаётся только один механизм — вводить ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи.
"Да, пользователи сталкиваются со сбоями, и это вызывает раздражение — я это прекрасно понимаю. Но нужно честно признать: любой комфортной цифровой среде всегда предшествует огромная работа по её защите. И если мы хотим, чтобы в России было безопасно жить и работать, чтобы мошенники не выманивали миллиарды через скрытые звонки, а террористические группы не использовали популярные приложения для координации, значит, государство должно действовать жёстко и последовательно. Другого пути просто не существует", - считает депутат.
"Мы запрещаем преступность, которая пытается прятаться за этими технологиями. И чем быстрее глобальные платформы поймут, что безопасность пользователей — не формальность, а реальное обязательство, тем быстрее ситуация начнёт меняться", - заключил он.
