В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 04.12.2025
18:56 04.12.2025
В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве
В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве
происшествия, россия, челябинск, москва, гибдд мвд рф, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Челябинск, Москва, ГИБДД МВД РФ, Крушение вертолета в Дагестане
В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве

В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили в получении взяток через вымогательство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГАИ в Челябинске, обвиняемого в получении взяток в размере более 1 миллиона рублей, в том числе путем вымогательства, направлено в суд, на его имущество – автомобили, жилье в Москве и Челябинске и 25 миллионов рублей на расчетных счетах – наложен арест, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, с 28 апреля 2018 года по 13 декабря 2024 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций взятки, в том числе посредством вымогательства, от 14 до 384 тысяч рублей. За это он способствовал внеочередному включению заявок на техосмотр транспортных средств, в том числе маршрутных микроавтобусов, необоснованному подтверждению соответствия транспортных средств требованиям безопасности без отражения технических недостатков, ускоренному получению и продлению свидетельств ДОПОГ без полного технического контроля, а также содействие прекращению дел об административных правонарушениях и исключению производства процессуальных действий. Преступления выявлены региональным УФСБ России при содействии ГУМВД России.
"Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора ГИБДД УМВД России… Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), 6 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере), уточняется в сообщении.
Следствием наложен арест на транспортные средства обвиняемого стоимостью более 3,7 миллиона рублей, жилые помещения в Москве и Челябинске стоимостью более 7,6 миллиона рублей, а также денежные средства на расчетных счетах в размере не менее 25 миллионов рублей, отмечает СУСК.
ПроисшествияРоссияЧелябинскМоскваГИБДД МВД РФКрушение вертолета в Дагестане
 
 
