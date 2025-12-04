В Челябинске экс-сотрудника ГАИ обвинили во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГАИ в Челябинске, обвиняемого в получении взяток в размере более 1 миллиона рублей, в том числе путем вымогательства, направлено в суд, на его имущество – автомобили, жилье в Москве и Челябинске и 25 миллионов рублей на расчетных счетах – наложен арест, Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГАИ в Челябинске, обвиняемого в получении взяток в размере более 1 миллиона рублей, в том числе путем вымогательства, направлено в суд, на его имущество – автомобили, жилье в Москве и Челябинске и 25 миллионов рублей на расчетных счетах – наложен арест, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, с 28 апреля 2018 года по 13 декабря 2024 года обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций взятки, в том числе посредством вымогательства, от 14 до 384 тысяч рублей. За это он способствовал внеочередному включению заявок на техосмотр транспортных средств, в том числе маршрутных микроавтобусов, необоснованному подтверждению соответствия транспортных средств требованиям безопасности без отражения технических недостатков, ускоренному получению и продлению свидетельств ДОПОГ без полного технического контроля, а также содействие прекращению дел об административных правонарушениях и исключению производства процессуальных действий. Преступления выявлены региональным УФСБ России при содействии ГУМВД России.

"Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения группы технического надзора ГИБДД УМВД России… Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), 6 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере), уточняется в сообщении.