ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и ареста троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, в том числе одного украинского военного.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Смоленской области, Карачаево-Черкесии и Татарстане трёх причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях Улус-Керта в Чечне в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Один из них, гражданин Украины Чингиз Савченко, является военнослужащим ВСУ и задержан за противодействие спецоперации.
На опубликованных кадрах показано, как Шукурова и Мурзагишева задерживают в их домах и доставляют в отделения. Савченко на опубликованном видеоролике стоит в клетке в зале суда. Затем его в наручниках куда-то переводят.
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.