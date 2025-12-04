Рейтинг@Mail.ru
10:47 04.12.2025 (обновлено: 10:53 04.12.2025)
ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников
происшествия, смоленская область, украина, шатойский район, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Смоленская область, Украина, Шатойский район, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников

ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников в Чечне

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и ареста троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, в том числе одного украинского военного.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Смоленской области, Карачаево-Черкесии и Татарстане трёх причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях Улус-Керта в Чечне в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Один из них, гражданин Украины Чингиз Савченко, является военнослужащим ВСУ и задержан за противодействие спецоперации.
ФСБ задержала еще троих участников нападения на псковских десантников
Вчера, 09:55
На опубликованных кадрах показано, как Шукурова и Мурзагишева задерживают в их домах и доставляют в отделения. Савченко на опубликованном видеоролике стоит в клетке в зале суда. Затем его в наручниках куда-то переводят.
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
6 июня, 09:49
 
ПроисшествияСмоленская областьУкраинаШатойский районШамиль БасаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
