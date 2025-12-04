ФСБ показала задержание причастных к нападению на псковских десантников

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и ареста троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году, в том числе одного украинского военного.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Смоленской области , Карачаево-Черкесии и Татарстане трёх причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях Улус-Керта в Чечне в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Один из них, гражданин Украины Чингиз Савченко, является военнослужащим ВСУ и задержан за противодействие спецоперации.

На опубликованных кадрах показано, как Шукурова и Мурзагишева задерживают в их домах и доставляют в отделения. Савченко на опубликованном видеоролике стоит в клетке в зале суда. Затем его в наручниках куда-то переводят.

Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.