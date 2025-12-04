Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала еще троих участников нападения на псковских десантников
09:55 04.12.2025 (обновлено: 12:50 04.12.2025)
ФСБ задержала еще троих участников нападения на псковских десантников
ФСБ задержала еще троих участников нападения на псковских десантников
происшествия, россия, украина, смоленская область, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Смоленская область, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ задерживают участника нападения на российских военнослужащих во время войны в Чечне
Сотрудники ФСБ задерживают участника нападения на российских военнослужащих во время войны в Чечне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, один из фигурантов оказался украинским военнослужащим, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"В ходе совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Мурзагишиева Рустама, 1976 года рождения, Шукурова Илхома, 1976 года рождения, и гражданина Украины Савченко Чингиза, 1979 года рождения, военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции", — говорится в релизе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ФСБ задержала главу военного представительства Минобороны в Татарстане
3 декабря, 13:53
Савченко задержали в Смоленской области, двух остальных — в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Сейчас все трое арестованы. Их обвиняют по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.
Бой псковских десантников с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба — один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе в 1999-2000 годах.
Двадцать девятого февраля 2000 года более двух с половиной тысяч боевиков, пытавшихся прорваться из окружения, напали на 90 военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни. Сражение продолжалось два дня, 84 десантника погибли, но предотвратили прорыв бандитов, уничтожив 700 из них.
За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно), 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества (63 — посмертно).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
6 июня, 09:49
 
