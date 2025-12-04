ФСБ задержала еще троих участников нападения на псковских десантников

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, один из фигурантов оказался украинским военнослужащим, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"В ходе совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Мурзагишиева Рустама, 1976 года рождения, Шукурова Илхома, 1976 года рождения, и гражданина Украины Савченко Чингиза, 1979 года рождения, военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции", — говорится в релизе.
Савченко задержали в Смоленской области, двух остальных — в Карачаево-Черкесии и Татарстане. Сейчас все трое арестованы. Их обвиняют по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.
Бой псковских десантников с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба — один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе в 1999-2000 годах.
Двадцать девятого февраля 2000 года более двух с половиной тысяч боевиков, пытавшихся прорваться из окружения, напали на 90 военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Шатойском районе Чечни. Сражение продолжалось два дня, 84 десантника погибли, но предотвратили прорыв бандитов, уничтожив 700 из них.
За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно), 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества (63 — посмертно).