Захарова прокомментировала введение Фарерами мер против российских рыбаков

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для российских рыбаков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.
В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже. Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.