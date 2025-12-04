Рейтинг@Mail.ru
14:03 04.12.2025 (обновлено: 15:38 04.12.2025)
Захарова прокомментировала введение Фарерами мер против российских рыбаков
Захарова прокомментировала введение Фарерами мер против российских рыбаков
в мире, фарерские острова, россия, ссср, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Фарерские острова, Россия, СССР, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала введение Фарерами мер против российских рыбаков

Захарова пригрозила Фарерским островам ответом на меры против российских рыбаков

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет вынуждена рассмотреть принятие адекватных ответных мер в случае введения Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничений для российских рыбаков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.
В августе СМИ писали, что в парламенте Фарерских островов на рассмотрении находится законопроект о введении ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" по аналогии Европейского союза и Норвегии, которые, в свою очередь, ввели ограничения из-за подозрений в шпионаже. Позже источник в отрасли сообщал РИА Новости, что введение ограничений Фарерскими островами для российских рыбопромышленников повлечет ответные меры: Россия будет вынуждена закрыть доступ к своему рынку.
Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков
7 ноября, 07:26
 
В миреФарерские островаРоссияСССРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
