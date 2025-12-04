https://ria.ru/20251204/evrosojuz-2059874718.html
Некоторые страны Европы не были готовы к евро, заявил Путин
Некоторые страны Европы не были готовы к евро, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Некоторые страны Европы не были готовы к евро, заявил Путин
Некоторые европейские страны не были готовы к введению единой системы с евро, из-за этого возникли проблемы в социальной сфере, заявил президент России Владимир РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:06:00+03:00
2025-12-04T19:06:00+03:00
2025-12-04T19:06:00+03:00
в мире
россия
индия
европа
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20250830/putin-2038436196.html
россия
индия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, европа, владимир путин, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Европа, Владимир Путин, Нарендра Моди
Некоторые страны Европы не были готовы к евро, заявил Путин
Путин: ряд стран Европы не были готовы к евро, из-за этого возникли проблемы