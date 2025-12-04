Рейтинг@Mail.ru
МИД: в ЕС понимают, что воровство российских активов не пройдет бесследно - РИА Новости, 04.12.2025
14:46 04.12.2025
МИД: в ЕС понимают, что воровство российских активов не пройдет бесследно
МИД: в ЕС понимают, что воровство российских активов не пройдет бесследно

МИД: в ЕС понимают, что воровство активов России не пройдет бесследно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. В ЕС понимают, что воровство активов России не пройдет бесследно, и перекладывают друг на друга ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Европейском союзе все же подспудно понимают, что воровство, тем более в столь крупных масштабах, бесследно для участников этой преступной схемы не пройдет, и отвечать так или иначе придется. Как следствие, идет активный процесс перекладывания ответственности друг на друга", - сказала она в ходе брифинга.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
