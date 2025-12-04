Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру - РИА Новости, 04.12.2025
13:42 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/evropa-2059764106.html
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру - РИА Новости, 04.12.2025
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру
Страны Европы делали множественные заявления о том, что Россия не стремится к миру на Украине в отличие от европейцев, но в то же время Прибалтийские... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:42:00+03:00
2025-12-04T13:42:00+03:00
россия
украина
киев
мария захарова
денис шмыгаль
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия
украина
киев
россия, украина, киев, мария захарова, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
В МИД ответили на заявления о стремлении Европы к миру

Захарова: Европа говорит о желании мира на Украине, но поставляет оружие Киеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Страны Европы делали множественные заявления о том, что Россия не стремится к миру на Украине в отличие от европейцев, но в то же время Прибалтийские государства, Великобритания и другие старны центральной Европы продолжают бесконечные поставки оружия киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это же вроде они в Прибалтике, в Британии, в Центральной и Средней Европе орали, что нужен мир. Это же вроде они говорили, визжали на все лады, делали заявления на всех международных площадках, газетах, журналах, на бесконечных презентациях и конференциях о том, что якобы Россия не хочет мира и к нему не стремится. Да что ж такое у них получается стремление к миру в виде бесконечных поставок (Киеву - ред.) вооружений и агрессивной риторики", - сказала она в ходе брифинга.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
У Европы нет мирной повестки по Украине, заявил Путин
2 декабря, 18:19
Захарова указала, что 27 ноября Рига отчиталась о передаче киевскому режиму последней партии латвийских дронов в количестве 1,3 тысячи штук из 12 тысяч обещанных единиц в 2025 году. Также Зеленский наградил главу МИД Республики Латвия Байбу Бороже в Киеве орденом второй степени за заслуги, отметила она.
"Гости поучаствовали даже в церемонии передачи ВСУ, произведенных в Латвии 42 бронетранспортеров "Патрия", в которой, имею в виду в этой церемонии, отметились привычными для этой страны (Латвии - ред.) русофобскими заявлениями о необходимости ослаблять, как было сказано, Россию, усиливать помощь Украине", - сказала Захарова.
Кроме того, 27 ноября Лондон и Киев подписали лицензионное соглашение, предусматривающее выпуск украинских дронов-перехватчиков "Октопус" на британских предприятиях, обратила внимание дипломат, уточнив, что, по информации главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля, ВСУ будут ежемесячно получать по несколько тысяч таких беспилотников.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Европа не позволяет Украине достичь мирного соглашения, заявил Сийярто
3 декабря, 17:43
 
Россия Украина Киев Мария Захарова Денис Шмыгаль Сергей Лавров Вооруженные силы Украины НАТО
 
 
