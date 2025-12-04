Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины жителей ЕС считают риск войны объединения с Россией в ближайшие годы высоким, свидетельствуют данные опроса компании Cluster17, опубликованные в издании Grand Continent.
Компания провела опрос жителей Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Хорватии.
Согласно результатам опроса, высоким риск войны ЕС с Россией считают 51% опрошенных жителей упомянутых стран, в то время как низким или отсутствующим его признают 46%. Наиболее высоким риск войны посчитали жители Польши - 77% респондентов, в то время как наиболее низким либо же отсутствующим его назвали жители Италии - 65%.
Мнение жителей опрошенных стран о том, способно ли их государство противостоять России в случае конфликта, склонилось к отрицательному - 69% заявили, что их страна не смогла бы выстоять в конфликте, тогда как 26% выразили мнение, что смогла бы.
Также 48% респондентов назвали президента США Дональда Трампа врагом ЕС, в то время как другом - всего 10%, а "ни тем, ни другим" - 40%. В контексте же отношений с США и Китаем 55% опрошенных выразили мнение, что ЕС стоит "держать одинаковую дистанцию от обоих", 20% склонились в сторону приоритизации отношений с США, 4% - отношений с Китаем.
При этом наиболее вероятным жители опрошенных стран все же считают риск полномасштабной войны с террористическими организациями: высоким его назвали 63% респондентов, низким или отсутствующим - 31%. Наиболее высоким его признали жители Франции - 86%, наиболее низким или отсутствующим риск назвали жители Португалии - 51%.
Опрос проводился 22-28 ноября, в нем приняли участие 9553 человека, коэффициент погрешности не указывается.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.