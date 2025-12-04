Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/es-2059682496.html
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией - РИА Новости, 04.12.2025
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией
Более половины жителей ЕС считают риск войны объединения с Россией в ближайшие годы высоким, свидетельствуют данные опроса компании Cluster17, опубликованные в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:48:00+03:00
2025-12-04T07:48:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009289989_150:430:2946:2003_1920x0_80_0_0_49cf68fbb5ca9022c2e9fdd3be6ce472.jpg
https://ria.ru/20251204/es-2059680088.html
https://ria.ru/20251204/es-2059674388.html
https://ria.ru/20251204/es-2059667690.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009289989_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_178331459b38d6fc419e51ad5f13dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией

Cluster17: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины жителей ЕС считают риск войны объединения с Россией в ближайшие годы высоким, свидетельствуют данные опроса компании Cluster17, опубликованные в издании Grand Continent.
Компания провела опрос жителей Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Бельгии, Португалии и Хорватии.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
Вчера, 07:16
Согласно результатам опроса, высоким риск войны ЕС с Россией считают 51% опрошенных жителей упомянутых стран, в то время как низким или отсутствующим его признают 46%. Наиболее высоким риск войны посчитали жители Польши - 77% респондентов, в то время как наиболее низким либо же отсутствующим его назвали жители Италии - 65%.
Мнение жителей опрошенных стран о том, способно ли их государство противостоять России в случае конфликта, склонилось к отрицательному - 69% заявили, что их страна не смогла бы выстоять в конфликте, тогда как 26% выразили мнение, что смогла бы.
В то же время риск войны с Китаем назвали высоким 15% опрошенных жителей упомянутых стран, низким или вовсе отсутствующим - 81%. Для Ирана аналогичная статистика составила 17% против 77% соответственно, для США - 10% против 86%.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
Вчера, 06:07
Также 48% респондентов назвали президента США Дональда Трампа врагом ЕС, в то время как другом - всего 10%, а "ни тем, ни другим" - 40%. В контексте же отношений с США и Китаем 55% опрошенных выразили мнение, что ЕС стоит "держать одинаковую дистанцию от обоих", 20% склонились в сторону приоритизации отношений с США, 4% - отношений с Китаем.
При этом наиболее вероятным жители опрошенных стран все же считают риск полномасштабной войны с террористическими организациями: высоким его назвали 63% респондентов, низким или отсутствующим - 31%. Наиболее высоким его признали жители Франции - 86%, наиболее низким или отсутствующим риск назвали жители Португалии - 51%.
Опрос проводился 22-28 ноября, в нем приняли участие 9553 человека, коэффициент погрешности не указывается.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
Вчера, 03:26
 
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала