В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации - РИА Новости, 04.12.2025
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
ЕС быстрыми темпами превращается в милитаристский блок под лозунгом вымышленной угрозы с востока, заявили в российском постпредстве при ЕС. РИА Новости, 04.12.2025
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
Постпредство РФ: ЕС превращается в милитаристский блок