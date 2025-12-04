Рейтинг@Mail.ru
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации - РИА Новости, 04.12.2025
07:16 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/es-2059680088.html
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации - РИА Новости, 04.12.2025
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации
ЕС быстрыми темпами превращается в милитаристский блок под лозунгом вымышленной угрозы с востока, заявили в российском постпредстве при ЕС. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:16:00+03:00
2025-12-04T07:16:00+03:00
в мире
россия
брюссель
евросоюз
в мире, россия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Евросоюз
В Постпредстве России обвинили ЕС в милитаризации

Постпредство РФ: ЕС превращается в милитаристский блок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ЕС быстрыми темпами превращается в милитаристский блок под лозунгом вымышленной угрозы с востока, заявили в российском постпредстве при ЕС.
"Свой милитаристский запал Брюссель объясняет необходимостью якобы сдерживания России. Таким образом, под лозунгом вымышленной угрозы с востока ЕС быстрыми темпами превращается из интеграционного экономического объединения в милитаристский блок", - приводят "Известия" комментарий постпредства о так называемых планах "военного Шенгена" в Евросоюзе.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
03:26
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
