Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
06:07 04.12.2025 (обновлено: 07:17 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/es-2059674388.html
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России - РИА Новости, 04.12.2025
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 190 миллиардов долларов... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:07:00+03:00
2025-12-04T07:17:00+03:00
экономика
россия
украина
кипр
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
россия
украина
кипр
экономика, россия, украина, кипр, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Кипр, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России

РИА Новости: ЕС при конфискации активов РФ может лишиться $190 миллиардов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 190 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Сегодня на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов примерно на 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то Евросоюз, согласно последним данным на 2024 год, может лишиться как минимум 190 миллиардов долларов прямых инвестиций в российскую экономику.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России
06:03
Наиболее заметно пострадают Кипр (100 миллиардов долларов), Германия (20,1 миллиарда), а также Нидерланды (16,1 миллиарда), Франция (15,1 миллиарда) и Италия (13 миллиардов).
С учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма может быть существенно больше — за счет скопившихся на счетах типа "С" средств. Выводить средства оттуда можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Раскрыто, сколько газа лишится Евросоюз в случае запрета поставок из России
07:06
Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят.
В среду Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, один из них — "репарационный кредит", который подразумевает использование заблокированных активов России.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
03:26
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКипрСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
