Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 190 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

прямых инвестиций в российскую экономику. Сегодня на счетах бельгийского Euroclear заблокировано российских активов примерно на 209 миллиардов долларов по текущему курсу. Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС , то Евросоюз, согласно последним данным на 2024 год, может лишиться как минимум 190 миллиардов долларовв российскую экономику.

С учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, которые были вложены в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма может быть существенно больше — за счет скопившихся на счетах типа "С" средств. Выводить средства оттуда можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят.

В среду Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, один из них — "репарационный кредит", который подразумевает использование заблокированных активов России

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".