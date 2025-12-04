Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/es-2059673949.html
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России - РИА Новости, 04.12.2025
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России
Реализация идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы, заявил РИА... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:03:00+03:00
2025-12-04T06:03:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
фернан картайзер
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251204/es-2059667690.html
https://ria.ru/20251203/es-2059643679.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, фернан картайзер, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Фернан Картайзер, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России

Евродепутат Картайзер: конфискация активов РФ сильно ударит по финсистеме ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реализация идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Предполагаемая конфискация российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы. Санкции против России - одна из ключевых причин индустриального упадка Европы. Полный отказ от диалога с Россией продолжает ослаблять международные позиции Европы. Как же тогда объяснить такую линию поведения?" - сказал он.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
03:26
По мнению Картайзера, подавляющее большинство Европейского парламента поддержит такое решение поскольку, "как и большинство европейских правительств, европарламент утратил чувство ответственности".
"Только небольшая группа депутатов продолжит защищать принцип неприкосновенности суверенных активов третьего государства. К сожалению, Европа дорого заплатит за этот новый дрейф в сторону фанатизма", - заключил собеседник агентства.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
Вчера, 22:14
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаФернан КартайзерТео ФранкенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала