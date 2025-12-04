Евродепутат назвал последствия от конфискации ЕС активов России

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реализация идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов повлечёт огромные негативные последствия для всей европейской финансовой системы, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Только небольшая группа депутатов продолжит защищать принцип неприкосновенности суверенных активов третьего государства. К сожалению, Европа дорого заплатит за этот новый дрейф в сторону фанатизма", - заключил собеседник агентства.