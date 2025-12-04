Рейтинг@Mail.ru
Ряд стран ЕС опасаются изъятия активов России, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 04.12.2025
05:47 04.12.2025
Ряд стран ЕС опасаются изъятия активов России, заявил экс-разведчик
в мире
россия
украина
португалия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
g7
в мире, россия, украина, португалия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, g7
В мире, Россия, Украина, Португалия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, G7
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Некоторые государства Евросоюза тайно высказывают опасения насчет идеи изъятия замороженных российских активов, но публично не решаются заявлять об этом, следуя диктату ЕС, поделился мнением с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Ряд государств, помимо ожидаемых Венгрии и Словакии, остаются в сомнениях. Мы периодически слышим, что представители государств поднимают вопрос, но не делают это публично, потому что есть принцип слепого повиновения всему исходящему от ЕС", - сказал он агентству.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Киев пойдет на уступки территории под давлением США, заявил экс-разведчик
Вчера, 01:52
По оценке собеседника, беспокоить в этой ситуации может то, как изъятие активов отпугнуло бы третьи государства с их средствами от европейских банков.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Португальский экс-разведчик сравнил Украину с "Аль-Каидой"* из-за терактов
2 декабря, 02:25
 
