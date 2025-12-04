МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Некоторые государства Евросоюза тайно высказывают опасения насчет идеи изъятия замороженных российских активов, но публично не решаются заявлять об этом, следуя диктату ЕС, поделился мнением с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.

По оценке собеседника, беспокоить в этой ситуации может то, как изъятие активов отпугнуло бы третьи государства с их средствами от европейских банков.