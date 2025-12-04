В Сочи осудили мать с сыном, утверждающих, что России не существует

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Суд в Сочи отправил в колонию мать и сына, которые участвовали в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"* и заявляли, что РФ не существует, сообщили в объединенной пресс-службе Краснодарского края.
По данным суда, 20 июня Юлию и Ярослава Рыбиных остановили сотрудники ДПС. Ярослав находился за рулем автомобиля, на номерах которого была гербовая символика СССР. После остановки Рыбины предоставили сотрудникам полиции паспорта граждан СССР, водительское удостоверение гражданина СССР, документы на автомобиль с символикой СССР и т.д.
"При этом полицейским они сообщили, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство, публично заявив, что "Российская Федерация не существует, так как СССР официально не прекратил свое существование", "Нормативно-правовые акты РФ не имеют правового статуса", "Конституция Российской Федерации не имеет своего правового статуса", - сказали в пресс-службе судов.
Как выяснилось позже, подсудимая не только сама состояла в организации, деятельность которой по решению суда признана экстремистской, но и активно пропагандировали ее идеологию. Она убеждала своих знакомых вступать в ряды организации и восстановить государство СССР, обещая "материальные выгоды в виде освобождения от уплаты налогов, а также в возможности не оплачивать коммунальные услуги и штрафы, предусмотренные действующим КоАП РФ". Деятельность подсудимых, подрывающая основы государственного и конституционного строя, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Лазаревским районным судом г. Сочи оглашен приговор в отношении Юлии и Ярослава Рыбиных. Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации - ред.). Юлия также признана виновной по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ (вовлечение в деятельность экстремистской организации - ред.)… Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима матери и 3 года - сыну. Обоим запрещено заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных объединений и организаций сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимые признали вину и отказались давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Приговор в законную силу не вступил.
*Организация, признанная экстремистской на территории РФ