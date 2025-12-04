Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России - РИА Новости, 04.12.2025
01:04 04.12.2025
Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России
Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России
Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных... РИА Новости, 04.12.2025
общество, новый год, россия
Общество, Новый год, Россия
Эксперты назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка в России

Средняя стоимость сладкого новогоднего подарка составляет менее 700 рублей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Покупка новогоднего подарка со сладостями в этом году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Сладкий новогодний подарок (в наборе) - медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок - выше на 7%", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Аналитики обращают внимание, что значимым фактором роста продаж в указанный период этого года стала измененная маркетинговая стратегия розницы.
Так, в этом году праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее.
В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в честь "черной пятницы" и 11 ноября, добавляют авторы исследования.
