Решетников рассказал о стабильном развитии российской экономики - РИА Новости, 04.12.2025
13:36 04.12.2025
Решетников рассказал о стабильном развитии российской экономики
экономика
россия
нью-дели
максим решетников
россия
нью-дели
экономика, россия, нью-дели, максим решетников
Экономика, Россия, Нью-Дели, Максим Решетников
Решетников рассказал о стабильном развитии российской экономики

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о стабильном развитии экономики

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика стабильно развивается, темпами выше среднемировых, и несмотря на замедление в текущем году, останется в плюсе в ближайшие годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Российская экономика сейчас стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы. В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы", - сказал Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме.
Он добавил, что ключевые отрасли России - промышленность, строительство, сельское хозяйство.
Российско-индийский форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
