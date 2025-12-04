Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2
14:12 04.12.2025
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2

Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над путями МЦД-2

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в Москве на 70% завершили сооружение путепровода над путями МЦД-2, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как уточнил заммэра, четырехполосный путепровод протяженностью 150 метров и шириной 24 метра появится на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе.
"В составе объекта построены четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны. Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70%. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как указывается в сообщении, путепровод обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского шоссе со стороны области и с Расторгуевского шоссе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе по прямому ходу составит 26,6 километра, а общая протяженность новых дорог с учетом развязок – свыше 95 километров. Кроме того, мэр в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24" рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве: введение их в эксплуатацию разгрузило МКАД и вылетные магистрали, сократился перепробег машин, а также улучшилась экологическая ситуация за счет снижения вредных выбросов автомобилей в атмосферу.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
