Ефимов: в Москве на 70% завершили строительство путепровода над МЦД-2

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. На трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в Москве на 70% завершили сооружение путепровода над путями МЦД-2, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, четырехполосный путепровод протяженностью 150 метров и шириной 24 метра появится на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе.

"В составе объекта построены четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны. Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70%. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как указывается в сообщении, путепровод обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского шоссе со стороны области и с Расторгуевского шоссе.