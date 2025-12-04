На этой неделе стало известно, что страны Евросоюза достигли предварительного соглашения об отказе от импорта российского газа. Предполагается, что полный запрет на закупки СПГ вступит в силу с конца 2026 года, трубопроводного газа — с осени 2027-го.



В свою очередь, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала безумием решение ЕС по отказу от импорта российского газа и намерение выделять дополнительные средства на оружие для Украины.



В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость из-за повышения цены на этот ресурс.