Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в отношении России
16:01 04.12.2025 (обновлено: 16:49 04.12.2025)
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в отношении России
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в отношении России
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в отношении России
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X планы Европы полностью отказаться от российского газа.
в мире
россия
франция
николя дюпон-эньян
европа
евросоюз
россия
франция
европа
Во Франции раскрыли, что задумал ЕС в отношении России

Дюпон-Эньян: отказ ЕС от российского газа станет ударом для французов

Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X планы Европы полностью отказаться от российского газа.

"Глупость в чистом виде. <...> Сильный удар нанесен по французам, в то время как Россия продолжает беспечно продавать свой газ в другие страны", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Вчера, 08:39
На этой неделе стало известно, что страны Евросоюза достигли предварительного соглашения об отказе от импорта российского газа. Предполагается, что полный запрет на закупки СПГ вступит в силу с конца 2026 года, трубопроводного газа — с осени 2027-го.

В свою очередь, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала безумием решение ЕС по отказу от импорта российского газа и намерение выделять дополнительные средства на оружие для Украины.

В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость из-за повышения цены на этот ресурс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Вчера, 12:12
 
