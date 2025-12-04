Рейтинг@Mail.ru
В Саратове суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего студентку - РИА Новости, 04.12.2025
18:00 04.12.2025
В Саратове суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего студентку
В Саратове суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего студентку - РИА Новости, 04.12.2025
В Саратове суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего студентку
Суд приговорил 19-летнего водителя Changan UNI-V, устроившего смертельное ДТП в центре Саратова, в результате которого погибла 20-летняя студентка, к 3,5 годам... РИА Новости, 04.12.2025
В Саратове суд отправил в колонию водителя, насмерть сбившего студентку

Саратовский суд отправил в колонию водителя, сбившего студентку в массовом ДТП

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Суд приговорил 19-летнего водителя Changan UNI-V, устроившего смертельное ДТП в центре Саратова, в результате которого погибла 20-летняя студентка, к 3,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Авария произошла 10 июля на пересечении улиц Белоглинская и Вольская в центре Саратова. По данным городской Госавтоинспекции, столкнулись Changan UNI-V под управлением мужчины 2005 года рождения, а также Renault, Haval, Opel, Subaru. В результате аварии девушка-пешеход 2005 года рождения погибла на месте, а водителя Changan госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека).
В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек
Вчера, 14:13
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей", - уточнили в региональной прокуратуре.
Приговор 19-летнему Глебу Назарову вынес судья Октябрьского районного суда Саратова Александр Ермолаев. Подсудимый вину полностью признал. Погибшая девушка училась в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского на факультете психологии. На судебные заседания в качестве слушателей ходили порядка двух десятков однокурсниц погибшей девушки.
В ходе судебного следствия было установлено, что Назаров ехал по улице Вольская со скоростью, значительно превышавшей разрешенную в населенном пункте, выехал на перекресток с улицей Бахметьевской на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. После столкновения китайский автомобиль сбил 20-летнюю студентку, которая от полученных травм скончалась на месте, а затем врезался в припаркованные машины.
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
Вчера, 07:12
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
