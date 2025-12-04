Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
07:12 04.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с фурой и "Окой" на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 04.12.2025
КРАСНОЯРСК, 4 дек – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с фурой и "Окой" на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция.
"По предварительной информации, сегодня утром на 1139-м километре Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля "Ока", двигаясь со стороны Иркутской области в сторону Красноярска, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с грузовиком MAN", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате аварии в автомобиле "Ока" погибли от полученных травм водитель и двое пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП организовали реверсивное движение.
