В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 04.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с фурой и "Окой" на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 04.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком и "Окой" погибли три человека