Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2025
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
Украинский беспилотник в четверг атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в ЛНР, повреждено здание, пациенты не пострадали, контужен медработник,... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганская народная республика
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал Сватовскую городскую больницу в ЛНР