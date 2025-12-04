Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dron-2059774851.html
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР - РИА Новости, 04.12.2025
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР
Украинский беспилотник в четверг атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в ЛНР, повреждено здание, пациенты не пострадали, контужен медработник,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:26:00+03:00
2025-12-04T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059634120.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
Украинский беспилотник атаковал больницу в ЛНР

Беспилотник ВСУ атаковал Сватовскую городскую больницу в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 4 дек – РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в ЛНР, повреждено здание, пациенты не пострадали, контужен медработник, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Атакована Сватовская центральная городская больница. БПЛА самолетного типа противника ударил по территории больницы чуть менее часа назад. Поврежден фасад здания и остекление. Никто из пациентов, находящихся в медучреждении чудом не пострадал", - приводит слова Пащенко Telegram-канал регионального правительства.
Отмечается, что контузию получил медик, повреждены четыре двери, 22 окна и стены здания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
3 декабря, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала