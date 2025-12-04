https://ria.ru/20251204/dron-2059744751.html
Украинские беспилотники атаковали Каменку-Днепровскую
Украинские беспилотники атаковали Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 04.12.2025
Украинские беспилотники атаковали Каменку-Днепровскую
Беспилотники ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую, в городе зафиксировано не менее девяти взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:40:00+03:00
2025-12-04T12:40:00+03:00
2025-12-04T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Каменку-Днепровскую
В Каменке-Днепровской зафиксировали не менее 10 взрывов при атаке БПЛА ВСУ