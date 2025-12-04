Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/doverie-2059867845.html
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 04.12.2025
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
То, что Россия делится с Индией технологиями в сфере обороны, говорит об уровне доверия между странами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:48:00+03:00
2025-12-04T19:05:00+03:00
россия
индия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059845693_113:220:3055:1875_1920x0_80_0_0_90c30c3399324367487df731eb10672e.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059866066.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059845693_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_400863cabd1582a2a69354d1cd85586f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, В мире
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией

Путин: обмен РФ с Индией технологиями в сфере обороны говорит об уровне доверия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. То, что Россия делится с Индией технологиями в сфере обороны, говорит об уровне доверия между странами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не просто продаем технологии, мы делимся ими, и это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества. Это говорит об уровне доверия между двумя странами и об уровне доверия между двумя народами", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
У России и Индии есть много направлений сотрудничества, заявил Путин
Вчера, 18:40
 
РоссияИндияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала