Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 04.12.2025
Путин отметил уровень доверия между Россией и Индией
То, что Россия делится с Индией технологиями в сфере обороны, говорит об уровне доверия между странами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
