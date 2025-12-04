https://ria.ru/20251204/donetsk-2059904862.html
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали 2 взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
донецк
россия
В небе над Донецком прогремели взрывы
РИА Новости: в небе над Донецком прогремели два взрыва