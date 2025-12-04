Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dolina-2059764901.html
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде - РИА Новости, 04.12.2025
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде
Дело об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной скорее всего направят на новое рассмотрение, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:48:00+03:00
2025-12-04T13:48:00+03:00
жилье
москва
московская область (подмосковье)
россия
лариса долина
александр хаминский
игорь краснов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251130/dolina-2058683428.html
https://ria.ru/20251204/zaschita-2059755502.html
https://ria.ru/20251203/delo-2059405159.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, московская область (подмосковье), россия, лариса долина, александр хаминский, игорь краснов, московский городской суд, госдума рф
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Лариса Долина, Александр Хаминский, Игорь Краснов, Московский городской суд, Госдума РФ
Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде

РИА Новости: юрист Хаминский заявил о возможном пересмотре дела Долиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дело об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной скорее всего направят на новое рассмотрение, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной. Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры, Светлана Свириденко в среду сообщила РИА Новости, что Верховный суд истребовал в кассации материалы дела.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
30 ноября, 06:11
"Верховный суд, скорее всего, направит дело на новое рассмотрение с тем, чтобы была дана объективная оценка уже установленным обстоятельствам", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что законодательство четко прописывает все процедуры, связанные с основаниями и последствиями признания сделки недействительной. Однако, по оценке Хаминского, в единообразии правоприменения есть проблемы.
"Причем эти проблемы уже признаны на самом верху судебной власти. Так, в недавнем интервью нового председателя Верховного Суда Игоря Краснова прямо озвучено, что суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел", - отметил юрист.
Как подчеркнул Хаминский, использование как раз противоречивых подходов в рассмотрении дел ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти.
"Именно разъяснения и акты официального толкования высшей судебной инстанции могут полностью изменить траекторию правоприменения, делая ее более справедливой", - считает юрист.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Защита Лурье предлагала Долиной мировое соглашение, рассказала адвокат
Вчера, 13:18
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - схема Долиной). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной
3 декабря, 06:09
 
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияЛариса ДолинаАлександр ХаминскийИгорь КрасновМосковский городской судГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала