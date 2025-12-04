Юрист оценил перспективы пересмотра дела Долиной в Верховном суде

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дело об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной скорее всего направят на новое рассмотрение, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной. Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры, Светлана Свириденко в среду сообщила РИА Новости, что Верховный суд истребовал в кассации материалы дела.
"Верховный суд, скорее всего, направит дело на новое рассмотрение с тем, чтобы была дана объективная оценка уже установленным обстоятельствам", - рассказал Хаминский.
Юрист уточнил, что законодательство четко прописывает все процедуры, связанные с основаниями и последствиями признания сделки недействительной. Однако, по оценке Хаминского, в единообразии правоприменения есть проблемы.
"Причем эти проблемы уже признаны на самом верху судебной власти. Так, в недавнем интервью нового председателя Верховного Суда Игоря Краснова прямо озвучено, что суды нередко используют противоречивые или прямо противоположные подходы при рассмотрении дел", - отметил юрист.
Как подчеркнул Хаминский, использование как раз противоречивых подходов в рассмотрении дел ведет к многочисленным пересмотрам актов и подрывает уважение к судебной власти.
"Именно разъяснения и акты официального толкования высшей судебной инстанции могут полностью изменить траекторию правоприменения, делая ее более справедливой", - считает юрист.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - схема Долиной). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней.
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной
3 декабря, 06:09