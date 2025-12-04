https://ria.ru/20251204/dolin-2059852679.html
Защита обжаловала заочный арест Долина*
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест кинокритика Антона Долина* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказали в суде.
Столичный суд 21 ноября арестовал Долина* на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
В сентябре столичный главк СК РФ сообщал РИА Новости, что против Долина* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
По версии следствия, он неоднократно допускал нарушения закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента