Додон назвал проект госбюджета Молдавии социальным геноцидом

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, который можно назвать "бюджетом социального геноцида", заявил РИА Новости экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"Я считаю, что это бюджет социального геноцида, потому что индексация всех пособий и зарплат для бюджетников оказалась на уровне инфляции или даже ниже. Накануне принятия бюджета существенно был уменьшен размер компенсация для малоимущих. При этом правительство утвердило рекордный дефицит бюджета в 21 миллиард леев - такого не было за все 34 года независимости Молдавии", - заявил Додон

Экс-президент также отметил, что размер госдолга вырастет еще на 1,5 миллиарда долларов, то есть всего он составит более 9,1 миллиарда долларов.

"Мы крайне озабочены такими цифрами, мы подготовили проект альтернативного бюджета, который представим в парламенте на следующей неделе. Будем добиваться того, чтобы хотя бы какие-то наши предложения были включены в итоговый проект госбюджета", - подчеркнул Додон.