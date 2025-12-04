https://ria.ru/20251204/dnr-2059718664.html
ВС России уничтожили шесть украинских гексакоптеров в ДНР за сутки
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили шесть украинских гексакоптеров "R-18" в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2025
