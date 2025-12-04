Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа - РИА Новости, 04.12.2025
01:09 04.12.2025 (обновлено: 05:53 04.12.2025)
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского... РИА Новости, 04.12.2025
США, Москва, Украина, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "визги" поддерживающих Киев западных СМИ о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву говорят о прогрессе в работе над мирным урегулированием на Украине.
"Визги все громче. Это прогресс", — написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф , зять президента США Джаред Кушнер и генеральный директор РФПИ, cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
Вчера, 15:52
Вчера, 15:52
Ранее глава РФПИ заявил, что "истеричное крещендо" СМИ-поджигателей войны в преддверии визита Уиткоффа и Кушнера в Москву сигнализирует о приближении мира на Украине.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит американских представителей в Москву был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф коротко пообщался с Дмитриевым после выхода из посольства США
Вчера, 02:45
 
