В Подмосковье возбудили дело после нападения на подростка
15:45 04.12.2025 (обновлено: 15:51 04.12.2025)
В Подмосковье возбудили дело после нападения на подростка
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на подростка в подмосковном Подольске, подозреваемый задержан, сообщает региональная прокуратура.
происшествия, подольск, россия
Происшествия, Подольск, Россия
В Подмосковье возбудили дело после нападения на подростка

Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на подростка в подмосковном Подольске, подозреваемый задержан, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщали, что сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка в Подольске.
"Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на 15-летнего подростка... По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), ход и результаты его расследования взяла под контроль Подольская городская прокуратура. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным следствия, в вечернее время 30 ноября неоднократно судимый 51-летний местный житель возле одного из домов на улице Правды, демонстрируя нож и угрожая физической расправой, потребовал у несовершеннолетнего передать ему мобильный телефон. Подросток, испугавшись за свою жизнь и здоровье, оттолкнул его - и получил удар ножом в живот. Он смог вырваться и убежать, дома рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в медицинское учреждение и полицию, в настоящее время угрозы жизни и здоровья ребёнка нет.
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках
