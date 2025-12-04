В Подмосковье возбудили дело после нападения на подростка

По предварительным данным следствия, в вечернее время 30 ноября неоднократно судимый 51-летний местный житель возле одного из домов на улице Правды, демонстрируя нож и угрожая физической расправой, потребовал у несовершеннолетнего передать ему мобильный телефон. Подросток, испугавшись за свою жизнь и здоровье, оттолкнул его - и получил удар ножом в живот. Он смог вырваться и убежать, дома рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в медицинское учреждение и полицию, в настоящее время угрозы жизни и здоровья ребёнка нет.