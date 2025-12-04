В Подмосковье возбудили дело после нападения на подростка

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на подростка в подмосковном Подольске, подозреваемый задержан, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщали, что сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка в Подольске.
"Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на 15-летнего подростка... По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), ход и результаты его расследования взяла под контроль Подольская городская прокуратура. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным следствия, в вечернее время 30 ноября неоднократно судимый 51-летний местный житель возле одного из домов на улице Правды, демонстрируя нож и угрожая физической расправой, потребовал у несовершеннолетнего передать ему мобильный телефон. Подросток, испугавшись за свою жизнь и здоровье, оттолкнул его - и получил удар ножом в живот. Он смог вырваться и убежать, дома рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в медицинское учреждение и полицию, в настоящее время угрозы жизни и здоровья ребёнка нет.