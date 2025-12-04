Рейтинг@Mail.ru
В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем - РИА Новости, 04.12.2025
11:25 04.12.2025
В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем
В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем - РИА Новости, 04.12.2025
В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем
Дознаватели в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который за несколько месяцев дважды попался за рулем в состоянии... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
россия
нальчик
черекский район
гибдд мвд рф
россия
нальчик
черекский район
происшествия, россия, нальчик, черекский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Нальчик, Черекский район, ГИБДД МВД РФ
В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем

В КБР завели дело на дважды попавшегося пьяным за рулем 17-летнего подростка

НАЛЬЧИК, 4 дек – РИА Новости. Дознаватели в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который за несколько месяцев дважды попался за рулем в состоянии опьянения, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, в Нальчике сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ‑21099, но водитель не подчинился их требованиям и резко увеличил скорость. Свернув на проселочную дорогу, он остановил машину, покинул ее и попытался убежать, однако был задержан.
"Как выяснилось, автомобилем управлял 17‑летний житель Черекского района, от которого исходил резкий запах алкоголя. На место вызвали законного представителя несовершеннолетнего, после чего обоих доставили в отдел полиции для разбирательства. Медицинским освидетельствованием было установлено, что содержание алкоголя в крови юноши превышало норму почти в четыре раза", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверка по информационным учетам показала, что в сентябре водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
"По данному факту дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию – ред.). Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", - добавили в МВД.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
