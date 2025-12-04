В КБР завели дело на подростка, который дважды попался пьяным за рулем

НАЛЬЧИК, 4 дек – РИА Новости. Дознаватели в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который за несколько месяцев дважды попался за рулем в состоянии опьянения, сообщило региональное МВД.
"Как выяснилось, автомобилем управлял 17‑летний житель Черекского района, от которого исходил резкий запах алкоголя. На место вызвали законного представителя несовершеннолетнего, после чего обоих доставили в отдел полиции для разбирательства. Медицинским освидетельствованием было установлено, что содержание алкоголя в крови юноши превышало норму почти в четыре раза", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверка по информационным учетам показала, что в сентябре водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
"По данному факту дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию – ред.). Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", - добавили в МВД.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
