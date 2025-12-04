Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025
07:04 04.12.2025
Приговор по делу о махинациях при строительстве объектов в Арктике смягчили
Второй кассационный суд снизил на месяц срок наказания бывшему главе "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгению Горбачеву по делу о... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
москва
арктика
россия
главное управление обустройства войск
москва
арктика
россия
происшествия, москва, арктика, россия, главное управление обустройства войск
Происшествия, Москва, Арктика, Россия, Главное управление обустройства войск
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на месяц срок наказания бывшему главе "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгению Горбачеву по делу о строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в суде.
"Второй кассационный суд более детально разобрался в обстоятельствах дела, снизил Горбачеву наказание на 1 месяц, до 5 лет и 5 месяцев лишения свободы, и переквалифицировал действия Горбачева, признав их растратой денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ), а не мошенничеством, как было изначально указано в приговоре", - сказал собеседник агентства.
В суде РИА Новости уточнили, что сумма штрафа была снижена с 500 до 475 тысяч рублей, а также исключен квалифицирующий признак "по предварительному сговору группой лиц".
По данным следствия, Горбачев и бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников руководили строительством на мысе Шмидта и острове Врангеля ряда объектов Минобороны. К 2016 году необходимо было построить вышки визуального наблюдения, площадки для размещения радиолокационных станций, электростанцию, сети связи и другие объекты. Однако часть средств была выведена по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Ущерб оценивался в 360 миллионов рублей. Савеловский суд Москвы прошлой осенью приговорил Горбачева к 5,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Второй фигурант Прудников признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, а позднее приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО, где работал пекарем. В сентябре его доставили в Москву, его дело начал слушать по существу Савеловский суд Москвы.
Также Горбачев и Прудников стали фигурантами дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о махинациях при строительстве объектов для Минобороны.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника Дениса Чубарова.
Следствие считает, что при заключении контрактов на строительство сооружений для Минобороны было похищено более 4 миллиардов рублей, сама сумма заключенных контрактов составила 9 миллиардов рублей.
Вместе с ними фигурантом проходит бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный.
Происшествия Москва Арктика Россия Главное управление обустройства войск
 
 
