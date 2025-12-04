Приговор по делу о махинациях при строительстве объектов в Арктике смягчили

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на месяц срок наказания бывшему главе "Главного управления обустройства войск" Минобороны Евгению Горбачеву по делу о строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в суде.

"Второй кассационный суд более детально разобрался в обстоятельствах дела, снизил Горбачеву наказание на 1 месяц, до 5 лет и 5 месяцев лишения свободы, и переквалифицировал действия Горбачева, признав их растратой денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ ), а не мошенничеством, как было изначально указано в приговоре", - сказал собеседник агентства.

В суде РИА Новости уточнили, что сумма штрафа была снижена с 500 до 475 тысяч рублей, а также исключен квалифицирующий признак "по предварительному сговору группой лиц".

По данным следствия, Горбачев и бывший соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников руководили строительством на мысе Шмидта и острове Врангеля ряда объектов Минобороны. К 2016 году необходимо было построить вышки визуального наблюдения, площадки для размещения радиолокационных станций, электростанцию, сети связи и другие объекты. Однако часть средств была выведена по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Ущерб оценивался в 360 миллионов рублей. Савеловский суд Москвы прошлой осенью приговорил Горбачева к 5,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

Второй фигурант Прудников признал вину, его дело было выделено в отдельное производство, а позднее приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО, где работал пекарем. В сентябре его доставили в Москву, его дело начал слушать по существу Савеловский суд Москвы.

Также Горбачев и Прудников стали фигурантами дела бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о махинациях при строительстве объектов для Минобороны.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году была переименована АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника Дениса Чубарова.

Следствие считает, что при заключении контрактов на строительство сооружений для Минобороны было похищено более 4 миллиардов рублей, сама сумма заключенных контрактов составила 9 миллиардов рублей.