https://ria.ru/20251204/delegatsija-2059693620.html
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 04.12.2025
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России во главе с шерпой РФ в "Группе двадцати" Светланой Лукаш примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне 15-16... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:21:00+03:00
2025-12-04T09:21:00+03:00
2025-12-04T09:21:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_9c040dc5c5e7bd7784da19bea80ea185.jpg
https://ria.ru/20251122/juar-2056803971.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98160/29/981602984_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_ccbe50ae4fe5e1711fb6fd979b561b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России во главе с Лукаш примет участие в встрече шерп G20 в Вашингтоне