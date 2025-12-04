Рейтинг@Mail.ru
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 04.12.2025
09:21 04.12.2025
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Делегация России во главе с шерпой РФ в "Группе двадцати" Светланой Лукаш примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне 15-16... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:21:00+03:00
2025-12-04T09:21:00+03:00
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне

Делегация России во главе с Лукаш примет участие в встрече шерп G20 в Вашингтоне

© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Делегация России во главе с шерпой РФ в "Группе двадцати" Светланой Лукаш примет участие в первой при председательстве США встрече шерп G20 в Вашингтоне 15-16 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что первая встреча шерп членов "Группы двадцати" под американским председательством пройдет в Вашингтоне 15-16 декабря.
"Делегацию нашей страны возглавит заместитель начальника экспертного управления администрации президента Российской Федерации, шерпа России в Г20 Светлана Лукаш", - указал дипломат.
Медиацентр саммита G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Бойкот Вашингтоном саммита G20 подорвал усилия шерп, заявил Мангвенья
22 ноября, 15:18
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
