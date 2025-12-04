Свидетель по делу о хищениях в Курской области дал показания на Дедова

КУРСК, 4 дек - РИА Новости. Свидетель по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничье Курской области Кирилл Лях дал показания на экс-замгубернатора Алексея Дедова, который, по его словам, курировал возведение взводно-опорных пунктов в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Четвертого декабря в зале Ленинского районного суда города Курска, выступая в качестве свидетеля, Лях рассказал, что участвовал в разработке технических заданий взводных опорных пунктов, а также лично посещал их для осмотра готовности.
"Дедов возглавлял как куратор, все проблемные вопросы озвучивались им. Он был определен, что он курирует строительство (взводно-опорных пунктов - ред.)... Он сказал: все проблемные вопросы - звоните мне", - рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Курской области Кирилл Лях.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.