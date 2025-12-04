Свидетель по делу о хищениях в Курской области дал показания на Дедова

КУРСК, 4 дек - РИА Новости. Свидетель по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничье Курской области Кирилл Лях дал показания на экс-замгубернатора Алексея Дедова, который, по его словам, курировал возведение взводно-опорных пунктов в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.