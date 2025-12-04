В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице

Отмечается, что совершивший все эти правонарушения юный чебоксарец еще не успел достичь возраста привлечения к административной ответственности. В отношении его матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию".