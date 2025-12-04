Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице - РИА Новости, 04.12.2025
18:57 04.12.2025
В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице
В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице - РИА Новости, 04.12.2025
В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице
Сотрудники полиции нашли девятиклассника, который съехал на машине без номеров по лестнице в Чебоксарах, едва не сбив женщину с ребенком, его поставят на учет в РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:57:00+03:00
2025-12-04T18:57:00+03:00
происшествия
россия
чебоксары
солнечный
крушение вертолета в дагестане
россия
чебоксары
солнечный
происшествия, россия, чебоксары, солнечный
Происшествия, Россия, Чебоксары, Солнечный, Крушение вертолета в Дагестане
В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице

В Чебоксарах установили личность съехавшего на машине по лестнице подростка

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеАвтомобиль ВАЗ-2109, на котором девятиклассник съехал по лестнице в Чебоксарах
Автомобиль ВАЗ-2109, на котором девятиклассник съехал по лестнице в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : МВД по Чувашской Республике
Автомобиль ВАЗ-2109, на котором девятиклассник съехал по лестнице в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли девятиклассника, который съехал на машине без номеров по лестнице в Чебоксарах, едва не сбив женщину с ребенком, его поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщило МВД Чувашии.
Утром 4 декабря в полицию поступила информация, что автомобиль "ВАЗ-2109" без номеров проехал по пешеходной лестнице в микрорайоне Солнечный, едва не сбив женщину с ребенком.
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39
"Выехав на сообщение, автоинспекторы установили местонахождение автомобиля и задержали 15-летнего школьника, который управлял транспортным средством. Девятиклассник допустил сразу несколько нарушений правил дорожного движения: сел за руль автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), не имея водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и двигался по пешеходным дорожкам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совершивший все эти правонарушения юный чебоксарец еще не успел достичь возраста привлечения к административной ответственности. В отношении его матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию".
"️Подразделением по делам несовершеннолетних готовятся материалы по постановке школьника на учет. Подросток станет объектом постоянного и пристального внимания как полиции и опеки, так и школы", - подчеркивается в сообщении.
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября, 23:32
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября, 23:32
 
