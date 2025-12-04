В Чебоксарах нашли подростка, съехавшего на машине по лестнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли девятиклассника, который съехал на машине без номеров по лестнице в Чебоксарах, едва не сбив женщину с ребенком, его поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщило МВД Чувашии.
Утром 4 декабря в полицию поступила информация, что автомобиль "ВАЗ-2109" без номеров проехал по пешеходной лестнице в микрорайоне Солнечный, едва не сбив женщину с ребенком.
"Выехав на сообщение, автоинспекторы установили местонахождение автомобиля и задержали 15-летнего школьника, который управлял транспортным средством. Девятиклассник допустил сразу несколько нарушений правил дорожного движения: сел за руль автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), не имея водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и двигался по пешеходным дорожкам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совершивший все эти правонарушения юный чебоксарец еще не успел достичь возраста привлечения к административной ответственности. В отношении его матери составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию".
"️Подразделением по делам несовершеннолетних готовятся материалы по постановке школьника на учет. Подросток станет объектом постоянного и пристального внимания как полиции и опеки, так и школы", - подчеркивается в сообщении.