Жителя Бурятии оштрафовали за ник в Telegram

УЛАН-УДЭ, 4 дек - РИА Новости. Баунтовский районный суд в Бурятии оштрафовал 18-летнего юношу за его ник в Telegram "auezinvoram", который признали относящимся к экстремистскому движению "Арестантское уголовное единство"*, запрещенному в РФ, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что его ник выявлен полицейским в ходе мониторинга Интернета. На суде юноша свою вину признал и раскаялся, пояснил, что никнейм он придумал несколько лет назад, ещё будучи школьником, но на самом деле отношения к экстремистскому движению он не имеет и никогда не принимал в нем участия. В настоящее время никнейм юноша удалил.