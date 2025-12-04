Жителя Бурятии оштрафовали за ник в Telegram

УЛАН-УДЭ, 4 дек - РИА Новости. Баунтовский районный суд в Бурятии оштрафовал 18-летнего юношу за его ник в Telegram "auezinvoram", который признали относящимся к экстремистскому движению "Арестантское уголовное единство"*, запрещенному в РФ, сообщается на сайте суда.
"Вступило в законную силу постановление Баунтовского районного суда Республики Бурятия, которым 18-летний К. оштрафован по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для составления протокола об административном правонарушении стал факт публичной демонстрации молодым человеком на своей открытой для общего доступа странице никнейма (виртуального псевдонима) "auezinvoram", который относится к наименованию экстремистского международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"*, деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в сообщении.
Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали после побега детей
24 ноября, 12:21
Отмечается, что его ник выявлен полицейским в ходе мониторинга Интернета. На суде юноша свою вину признал и раскаялся, пояснил, что никнейм он придумал несколько лет назад, ещё будучи школьником, но на самом деле отношения к экстремистскому движению он не имеет и никогда не принимал в нем участия. В настоящее время никнейм юноша удалил.
"Баунтовский районный суд признал гражданина К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - отметили в суде.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Пенсионерку оштрафовали за оскорбление сотрудника метро Москвы
23 ноября, 06:15